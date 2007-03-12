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    Джастин Робинсон: «Обычно MVP месяца уже давно являются профессионалами, я же – новичок»

    Теги Автодор Единая лига ВТБ Джастин Робинсон 1995

    Защитник саратовского «Автодора» Джастин Робинсон отметил, что получил от Лиги ВТБ награду MVP месяца в своем первом сезоне в Европе.

    «Это большая честь, стать MVP февраля в Единой Лиге ВТБ. Обычно игроки, получающие эту награду, уже давно являются профессионалами, я же – новичок, это мой первый сезон в Европе. Тем ценнее для меня такой приз. Это достижение было бы невозможно без поддержки и доверия моих тренеров, а также партнеров по команде. Хочу поблагодарить также болельщиков – они всегда очень яростно поддерживают «Автодор». Спасибо и Лиге, которая посчитала меня достойным этой награды», – передает слова 22-летнего Робинсона официальный сайт Лиги ВТБ.

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