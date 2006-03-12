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    Димитрис Итудис: «ЦСКА провел две разные половины матча»

    Теги ЦСКА Автодор Единая лига ВТБ Димитрис Итудис

    Главный тренер Димитрис Итудис заявил, что в матче с «Автодором» (110:98) его команда провела две разные половины.

    «Это были две разные половины. Мы говорили в раздевалке о том, что нужно поменять в защите, потому что до перерыва совсем не защищались. Во второй половине стали лучше обороняться, подбирать, мешать броскам. Пятнадцать минут второй половины выиграли со счетом 25-47. Мы фактически сменили оборонительный чип. Поздравляю команду с победой. Здесь всегда было непросто играть, противостоять тому, что называют баскетболом «Автодора», – передает слова Итудиса официальный сайт Лиги ВТБ.

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