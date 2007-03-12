Джастин Робинсон — MVP Единой лиги ВТБ по итогам ферваля

Защитник саратовского «Автодора» Джастин Робинсон признан MVP чемпионата по итогам февраля. Награждение состоялось в Саратове перед матчем — ЦСКА — приз игроку вручил губернатор саратовской области Валерий Радаев, сообщает официальный сайт турнира.

22-летний Джастин Робинсон стал самым молодым, а также самым низкорослым (174 см) MVP в истории Лиги ВТБ.

В гонке за титул MVP февраля Робинсон опередил защитника ЦСКА Нандо Де Коло и форварда «Нижнего Новгорода» Стевана Еловаца. Средние показатели Робинсона по итогам месяца составили 23,5 очка (54,9 процента реализации бросков), 11,0 передачи, 2,5 подбора и 28,5 баллов за эффективность действий.