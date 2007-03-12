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    Джастин Робинсон — MVP Единой лиги ВТБ по итогам ферваля

    Теги видео Автодор Нандо Де Коло Единая лига ВТБ Стеван Еловац Джастин Робинсон 1995

    Защитник саратовского «Автодора» Джастин Робинсон признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ по итогам февраля. Награждение состоялось в Саратове перед матчем «Автодор» — ЦСКА — приз игроку вручил губернатор саратовской области Валерий Радаев, сообщает официальный сайт турнира.

    22-летний Джастин Робинсон стал самым молодым, а также самым низкорослым (174 см) MVP в истории Лиги ВТБ.

    В гонке за титул MVP февраля Робинсон опередил защитника ЦСКА Нандо Де Коло и форварда «Нижнего Новгорода» Стевана Еловаца. Средние показатели Робинсона по итогам месяца составили 23,5 очка (54,9 процента реализации бросков), 11,0 передачи, 2,5 подбора и 28,5 баллов за эффективность действий.

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