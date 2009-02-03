Леброн о возможном переходе в «Уорриорз»: «Тут нечего обсуждать. До конца сезона я думаю только о «Кэвз»

Звездный форвард «Кливленда» прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Уорриорз» в межсезонье-2018.

«Вам хочется заниматься данной темой, но весь этот разговор о – тут нечего обсуждать. Все остальные разговоры – нечего обсуждать.

Прямо сейчас я думаю о нашей команде, пытаюсь сделать так, чтобы мы вернулись в Финал и боролись за чемпионский титул. Если хотите задать мне вопрос о «Кливленде», я отвечу, хорошо, плохо или ужасно. Но, пожалуйста, до конца сезона не спрашивайте меня о других командах», – сказал Джеймс.