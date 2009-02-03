Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    Леброн о возможном переходе в «Уорриорз»: «Тут нечего обсуждать. До конца сезона я думаю только о «Кэвз»

    Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА

    Звездный форвард «Кливленда» Леброн Джеймс прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Уорриорз» в межсезонье-2018.

    «Вам хочется заниматься данной темой, но весь этот разговор о «Голден Стэйт» – тут нечего обсуждать. Все остальные разговоры – нечего обсуждать.

    Прямо сейчас я думаю о нашей команде, пытаюсь сделать так, чтобы мы вернулись в Финал и боролись за чемпионский титул. Если хотите задать мне вопрос о «Кливленде», я отвечу, хорошо, плохо или ужасно. Но, пожалуйста, до конца сезона не спрашивайте меня о других командах», – сказал Джеймс. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться