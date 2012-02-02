Леброн Джеймс, помимо «Уорриорз», выслушает предложения «Сперс» и «Хит»

В четверг появилась информация о том, что «Голден Стэйт» в случае создания в платежной ведомости места под максимальный контракт может получить возможность на переговоры с в межсезонье-2018.

Позже обозреватель ESPN Крис Хэйнс рассказал о том, что Джеймс в аналогичной ситуации выслушает также предложения «Сперс» и «Хит». 4-кратный MVP с уважением относится к перечисленных организациям и готов встретиться с ними.

В числе возможных мест продолжения карьеры Джеймса дополнительно названы «Рокетс» и , а также вариант с продлением контракта с «Кавальерс».

Отмечается, что Джеймс не рассматривает вариант с .