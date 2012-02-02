Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    Леброн Джеймс, помимо «Уорриорз», выслушает предложения «Сперс» и «Хит»

    Теги возможные переходы Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Лейкерс Майами Сан-Антонио НБА

    В четверг появилась информация о том, что «Голден Стэйт» в случае создания в платежной ведомости места под максимальный контракт может получить возможность на переговоры с Леброном Джеймсом в межсезонье-2018. 

    Позже обозреватель ESPN Крис Хэйнс рассказал о том, что Джеймс в аналогичной ситуации выслушает также предложения «Сперс» и «Хит». 4-кратный MVP с уважением относится к перечисленных организациям и готов встретиться с ними.

    В числе возможных мест продолжения карьеры Джеймса дополнительно названы «Рокетс» и «Лейкерс», а также вариант с продлением контракта с «Кавальерс».

    Отмечается, что Джеймс не рассматривает вариант с «Клипперс».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться