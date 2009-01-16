НБА. «Филадельфия» выиграла у «Торонто», «Кливленд» уступил «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня, в день День Мартина Лютера Кинга, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

на своей площадке уступил «Шарлотт». «Филадельфия» дома обыграла .

В Кливленде сыграли фавориты трех последних сезонов «Кавальерс» и «Уорриорз», благодаря рывку в четвертой четверти «Голден Стэйт» легко победил – 118:108.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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