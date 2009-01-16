НБА. «Филадельфия» выиграла у «Торонто», «Кливленд» уступил «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня, в день День Мартина Лютера Кинга, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.
«Детройт» на своей площадке уступил «Шарлотт». «Филадельфия» дома обыграла «Торонто».
В Кливленде сыграли фавориты трех последних сезонов «Кавальерс» и «Уорриорз», благодаря рывку в четвертой четверти «Голден Стэйт» легко победил – 118:108.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 января, 20.30, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Буллок (20), Харрис (20), Смит (19 + 10 передач), Брэдли (15), Драммонд (3 + 10 подборов) – старт; Толливер (17), Байкс (6), Кеннард (5), Морлэнд (2).
- Шарлотт
- Марв. Уильямс (21), Ховард (21 + 17 подборов + 4 блок-шота), Уокер (20 + 9 передач), Батюм (14 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (11) – старт; Лэмб (11), О’Брайант (9), Камински (5), Картер-Уильямс (4), Грэм (2).
- Дата проведения
- 15 января, 21.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (34 + 11 подборов + 7 потерь), Редик (15), Симмонс (12 + 6 потерь), Ковингтон (11 + 8 подборов), Шарич (11 + 7 подборов) – старт; Макконнелл (18 + 8 передач), Джонсон (7 + 8 подборов), Букер (7), Бэйлесс (2), Луваву-Кабарро (0).
- Дата проведения
- 15 января, 22.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Уолл (27 + 9 передач), Бил (19 + 7 потерь), Портер (8), М-ф Моррис (6), Гортат (4 + 7 подборов) – старт; Убре (19), Саторански (7), Скотт (5), Маинми (0).
- Милуоки
- Адетокумбо (27 + 20 подборов + 6 передач), Бледсоу (23), Миддлтон (19), Брогдон (16), Хенсон (4 + 8 подборов) – старт; Снелл (6), Браун (5), Макер (4), Деллаведова (0).
- Дата проведения
- 15 января, 23.00, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 23.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 16 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 15 января, 23.30, «United Center»
- Дата проведения
- 16 января, 01.30, «FedExForum»
- Дата проведения
- 16 января, 04.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 16 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 16 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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