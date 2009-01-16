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Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» выиграла у «Торонто», «Кливленд» уступил «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Детройт Голден Стэйт Хьюстон Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити

    Сегодня, в день День Мартина Лютера Кинга, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 11 матчей.

    «Детройт» на своей площадке уступил «Шарлотт». «Филадельфия» дома обыграла «Торонто».

    В Кливленде сыграли фавориты трех последних сезонов «Кавальерс» и «Уорриорз», благодаря рывку в четвертой четверти «Голден Стэйт» легко победил – 118:108.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Шарлотт 107:118 (27:27, 29:23, 24:34, 27:34)
    Дата проведения
    15 января, 20.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Буллок (20), Харрис (20), Смит (19 + 10 передач), Брэдли (15), Драммонд (3 + 10 подборов) – старт; Толливер (17), Байкс (6), Кеннард (5), Морлэнд (2).
    Шарлотт
    Марв. Уильямс (21), Ховард (21 + 17 подборов + 4 блок-шота), Уокер (20 + 9 передач), Батюм (14 + 8 подборов), Кидд-Гилкрист (11) – старт; Лэмб (11), О’Брайант (9), Камински (5), Картер-Уильямс (4), Грэм (2).

    Филадельфия – Торонто 117:111 (32:23, 27:26, 34:26, 24:36)
    Дата проведения
    15 января, 21.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Эмбиид (34 + 11 подборов + 7 потерь), Редик (15), Симмонс (12 + 6 потерь), Ковингтон (11 + 8 подборов), Шарич (11 + 7 подборов) – старт; Макконнелл (18 + 8 передач), Джонсон (7 + 8 подборов), Букер (7), Бэйлесс (2), Луваву-Кабарро (0).
    Торонто
    Дерозан (24), Лаури (13 + 7 подборов), Ибака (10), Валанчюнас (8), Ануноби (0) – старт; Райт (20), Сиакам (11), Майлз (10), Ванвлит (8), Пелтль (7 + 8 подборов), Пауэлл (0), Ногейра (0).

    Вашингтон – Милуоки 95:104 (30:28, 21:25, 21:25, 23:26)
    Дата проведения
    15 января, 22.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Уолл (27 + 9 передач), Бил (19 + 7 потерь), Портер (8), М-ф Моррис (6), Гортат (4 + 7 подборов) – старт; Убре (19), Саторански (7), Скотт (5), Маинми (0).
    Милуоки
    Адетокумбо (27 + 20 подборов + 6 передач), Бледсоу (23), Миддлтон (19), Брогдон (16), Хенсон (4 + 8 подборов) – старт; Снелл (6), Браун (5), Макер (4), Деллаведова (0).

    Атланта – Сан-Антонио 102:99 (21:23, 23:25, 28:25, 30:26)
    Дата проведения
    15 января, 23.00, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Бруклин – Нью-Йорк 104:119 (24:26, 18:26, 39:31, 23:36)
    Дата проведения
    15 января, 23.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика

    Оклахома-Сити – Сакраменто 95:88 (20:24, 26:28, 31:16, 18:20)
    Дата проведения
    16 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Чикаго – Майами 119:111 (32:25, 23:23, 29:24, 35:39)
    Дата проведения
    15 января, 23.30, «United Center»
    Онлайн матча Статистика

    Мемфис – Лейкерс 123:114 (34:27, 26:23, 37:27, 26:37)
    Дата проведения
    16 января, 01.30, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика

    Кливленд – Голден Стэйт 108:118 (37:35, 27:22, 27:36, 17:25)
    Дата проведения
    16 января, 04.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Юта – Индиана 77:92 (4 четверть)
    Дата проведения
    16 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Хьюстон 15:19 (1 четверть)
    Дата проведения
    16 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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