Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. В Лондоне на «О2 Арене» «Филадельфия» проиграла .

В игре команд лидирующей группы Восточной конференции «Торонто» примет .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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