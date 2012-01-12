Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. В Лондоне на «О2 Арене» «Филадельфия» проиграла «Бостону».
В игре команд лидирующей группы Восточной конференции «Торонто» примет «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 января, 23.00, «О2 Арена (Норт Гринвич Арена)»
- Филадельфия
- Редик (22 + 7 подборов), Симмонс (16), Эмбиид (15 + 10 подборов), Шарич (14), Ковингтон (5) – старт; Макконнелл (12), Луваву-Кабарро (6), Андерсон (6), Бэйлесс (3), Холмс (2), Букер (2).
- Дата проведения
- 12 января, 04.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 12 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 12 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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