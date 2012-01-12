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Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» уступила «Бостону» в Лондоне, «Торонто» примет «Кливленд» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Кливленд Клипперс Лейкерс Филадельфия Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча. В Лондоне на «О2 Арене» «Филадельфия» проиграла «Бостону».

    В игре команд лидирующей группы Восточной конференции «Торонто» примет «Кливленд».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Бостон 103:114 (28:23, 29:25, 22:37, 24:29)
    Дата проведения
    11 января, 23.00, «О2 Арена (Норт Гринвич Арена)»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Редик (22 + 7 подборов), Симмонс (16), Эмбиид (15 + 10 подборов), Шарич (14), Ковингтон (5) – старт; Макконнелл (12), Луваву-Кабарро (6), Андерсон (6), Бэйлесс (3), Холмс (2), Букер (2).
    Бостон
    Браун (21), Ирвинг (20 + 7 передач + 5 потерь), Тейтум (16), Хорфорд (13 + 8 подборов + 7 передач), Бэйнс (6) – старт; М-с Моррис (19 + 8 подборов), Розир (8), Тайс (6 + 7 подборов), Смарт (5), Ларкин (0), Надер (0), Оджелей (0), Ябуселе (0).

    Торонто – Кливленд 82:57 (3 четверть)
    Дата проведения
    12 января, 04.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Клипперс
    Дата проведения
    12 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Сан-Антонио
    Дата проведения
    12 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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