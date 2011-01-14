В рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей.
«Даллас» в дополненительной 5-минутке проиграл «Лейкерс».
Один из лидеров Востока «Торонто» примет главного фаворита сезона «Голден Стэйт».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 января, 22.00, «American Airlines Center»
- Даллас
- Смит (23), Мэттьюз (17), Барнс (17), Феррелл (11 + 10 подборов), Новицки (6 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (13), Харрис (9), Бареа (5), Клебер (0), Межри (0).
- Дата проведения
- 13 января, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Уильямс (26), Рид (14 + 13 подборов), Уоллес (12), Теодосич (11), Гриффин (11 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Харрелл (17), Деккер (13), Джонсон (13), Эванс (7 + 7 передач), Торнвелл (2).
- Сакраменто
- Коули-Стайн (23 + 13 подборов), Фокс (17 + 10 передач), Рэндолф (8), Темпл (4), Джордж Хилл (2) – старт; Лабиссьер (14 + 7 подборов), Богданович (13), Хилд (10), Картер (6), Куфос (6), Джексон (2).
- Дата проведения
- 14 января, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
- Дата проведения
- 14 января, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 14 января, 03.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 14 января, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 14 января, 04.30, «AT&T Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.