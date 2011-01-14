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Sports.ru NBA

    НБА. «Даллас» в овертайме уступил «Лейкерс», «Торонто» встретится с «Голден Стэйт» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Чикаго Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Бруклин Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    В рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей.

    «Даллас» в дополненительной 5-минутке проиграл «Лейкерс».

    Один из лидеров Востока «Торонто» примет главного фаворита сезона «Голден Стэйт».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Даллас – Лейкерс 101:107 OT (20:31, 32:15, 21:24, 22:25, 6:12)
    Дата проведения
    13 января, 22.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Смит (23), Мэттьюз (17), Барнс (17), Феррелл (11 + 10 подборов), Новицки (6 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (13), Харрис (9), Бареа (5), Клебер (0), Межри (0).
    Лейкерс
    Рэндл (23 + 15 подборов + 7 потерь), Колдуэлл-Поуп (17), Болл (9 + 7 подборов + 7 передач), Лопес (8), Ингрэм (4) – старт; Кларксон (19), Кузма (18 + 10 подборов), Эннис (3), Харт (2), Брюэр (2), Нэнс (2 + 7 подборов).

    Клипперс – Сакраменто 126:105 (30:17, 34:28, 27:23, 35:37)
    Дата проведения
    13 января, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Уильямс (26), Рид (14 + 13 подборов), Уоллес (12), Теодосич (11), Гриффин (11 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Харрелл (17), Деккер (13), Джонсон (13), Эванс (7 + 7 передач), Торнвелл (2).
    Сакраменто
    Коули-Стайн (23 + 13 подборов), Фокс (17 + 10 передач), Рэндолф (8), Темпл (4), Джордж Хилл (2) – старт; Лабиссьер (14 + 7 подборов), Богданович (13), Хилд (10), Картер (6), Куфос (6), Джексон (2).

    Шарлотт – Оклахома-Сити 91:101 (28:31, 31:24, 17:18, 15:28)
    Дата проведения
    14 января, 01.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Вашингтон – Бруклин 119:113 OT (33:18, 26:21, 24:35, 24:33, 12:6)
    Дата проведения
    14 января, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика

    Торонто – Голден Стэйт 125:127 (35:43, 19:38, 35:27, 36:19)
    Дата проведения
    14 января, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика

    Чикаго – Детройт 107:105 (36:31, 24:30, 27:23, 20:21)
    Дата проведения
    14 января, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика

    Сан-Антонио – Денвер 112:80 (32:16, 24:28, 26:25, 30:11)
    Дата проведения
    14 января, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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