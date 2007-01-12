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    Евролига. 17-й тур. ЦСКА в гостях разгромил «Милан», «Панатинаикос» взял верх над «Барселоной» и другие результаты

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Маккаби FOX Тель-Авив Панатинаикос Барселона Бамберг Милан Валенсия

    Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях крупно обыграл «Милан», «Панатинаикос» дома победил «Барселону».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    17-й тур

    Панатинаикос Греция  –  Барселона Испания 84:75 (17:19, 19:15, 18:14, 30:27)
    Дата проведения
    11 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча
    Панатинаикос
    Калатес (17 + 12 передач + 5 перехватов), Гист III (17), Синглтон (14), Лоджески (6), Т. Адетокумбо (2) – старт; Паппас (15), Гэбриэл (4), Вуюкас (4), Риверс (3), Денмон (2), Лекавичюс (0).
    Барселона
    Томич (12), Морман (11), Рибас (10), Наварро (7), Ханга (3) – старт; Эртель (18), Ориола (7), Копонен (5), Везенков (2), Клавер (0).

    Маккаби FOX Израиль  –  Бамберг Германия 90:88 (20:25, 19:16, 26:23, 25:24)
    Дата проведения
    11 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча
    Маккаби FOX
    Ролл (23), Джексон (11 + 8 передач), Болден (10 + 10 подборов), Параховский (10), Кейн (3 + 7 подборов) – старт; ДиБартоломео (14), Тайус (10), Томас (7), Зусман (2), Машур (0).
    Бамберг
    Хикман (23), Мусли (20 + 7 подборов), Никос Зисис (5), Рубит (5), Райт (3 + 7 подборов) – старт; Хэкетт (12), Штайгер (9), Ло (5), Радошевич (4), Николич (2).

    ЕА7 Милан Италия  –  ЦСКА Москва Россия 81:107 (15:23, 21:27, 25:27, 20:30)
    Дата проведения
    11 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча
    ЕА7 Милан
    Тарчевски (17), Бертанс (15), Мицов (9), Чинчарини (6), Кузминскас (6) – старт; Мбайе (13), Калниетис (6), Гудайтис (5), Джерреллс (4), Абасс (0), Гаудлок (0), Кузин (0).
    ЦСКА Москва
    Де Коло (24), Клайберн (15 + 9 подборов), Курбанов (11), Хантер (7), Антонов (4) – старт; Родригес (15 + 8 передач), Хиггинс (12), Хайнс (8), Фридзон (7), Хряпа (2), Коробков (2).

    Валенсия Испания  –  Фенербахче Турция 67:80 (7:18, 20:15, 23:18, 17:29)
    Дата проведения
    11 января, 22.45, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
    Онлайн матча
    Валенсия
    Доорнекамп (9), ван Россом (8 + 7 передач), Дублевич (6), Мартинес (5), Томас (2) – старт; Абальде (11), Плайсс (10), Рудеж (8), Гарсия (8), Пуэрто (0), Сан-Эметерио (0), Хлинасон (0).
    Фенербахче
    Гудурич (15), Датоме (14), Томпсон (13), Диксон (6), Мелли (6 + 11 подборов) – старт; Слукас (11 + 10 передач), Дювериоглу (10), Махмутоглу (5), Уонамейкер (0), Гюлер (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия– 13-4, Олимпиакос Греция – 12-4, Панатинаикос Греция – 12-5, Фенербахче Турция – 11-6, Реал Испания – 10-6, Жальгирис Литва – 10-6, Химки Россия – 9-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-8, Баскония Испания – 7-9, Уникаха Испания – 7-9, Црвена Звезда Сербия – 7-9, Барселона Испания – 6-11, Бамберг Германия – 6-11, Валенсия Испания – 5-12, Анадолу Эфес Турция – 4-12, Милан Италия – 4-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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