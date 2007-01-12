Евролига. 17-й тур. ЦСКА в гостях разгромил «Милан», «Панатинаикос» взял верх над «Барселоной» и другие результаты

Сегодня в рамках 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях крупно обыграл «Милан», «Панатинаикос» дома победил «Барселону».
Евролига
Регулярный чемпионат
17-й тур
- Дата проведения
- 11 января, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Калатес (17 + 12 передач + 5 перехватов), Гист III (17), Синглтон (14), Лоджески (6), Т. Адетокумбо (2) – старт; Паппас (15), Гэбриэл (4), Вуюкас (4), Риверс (3), Денмон (2), Лекавичюс (0).
- Дата проведения
- 11 января, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Маккаби FOX
- Ролл (23), Джексон (11 + 8 передач), Болден (10 + 10 подборов), Параховский (10), Кейн (3 + 7 подборов) – старт; ДиБартоломео (14), Тайус (10), Томас (7), Зусман (2), Машур (0).
- Дата проведения
- 11 января, 22.45, «Медиоланум Форум»
- ЕА7 Милан
- Тарчевски (17), Бертанс (15), Мицов (9), Чинчарини (6), Кузминскас (6) – старт; Мбайе (13), Калниетис (6), Гудайтис (5), Джерреллс (4), Абасс (0), Гаудлок (0), Кузин (0).
- Дата проведения
- 11 января, 22.45, «Пабельон Мунисипаль Фуэнте Сан Луис»
- Валенсия
- Доорнекамп (9), ван Россом (8 + 7 передач), Дублевич (6), Мартинес (5), Томас (2) – старт; Абальде (11), Плайсс (10), Рудеж (8), Гарсия (8), Пуэрто (0), Сан-Эметерио (0), Хлинасон (0).
- Фенербахче
- Гудурич (15), Датоме (14), Томпсон (13), Диксон (6), Мелли (6 + 11 подборов) – старт; Слукас (11 + 10 передач), Дювериоглу (10), Махмутоглу (5), Уонамейкер (0), Гюлер (0).
Положение команд: ЦСКА Россия– 13-4, Олимпиакос Греция – 12-4, Панатинаикос Греция – 12-5, Фенербахче Турция – 11-6, Реал Испания – 10-6, Жальгирис Литва – 10-6, Химки Россия – 9-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 9-8, Баскония Испания – 7-9, Уникаха Испания – 7-9, Црвена Звезда Сербия – 7-9, Барселона Испания – 6-11, Бамберг Германия – 6-11, Валенсия Испания – 5-12, Анадолу Эфес Турция – 4-12, Милан Италия – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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