Стив Керр: «Лавар Болл стал Кардашьян НБА»

Главный тренер Стив Керр раскритиковал СМИ за повышенное внимание к Лавару Боллу и сравнил семью Боллов со звездами реалити-шоу Кардашьянами.

«Где-то, судя по всему, в Литве, сейчас смеется. Люди пляшут под его дудку без всякой видимой причины, помимо того, что он стал Кардашьян НБА, или вроде того.

Это продается, и это стало реальностью в политике, индустрии развлечений, а теперь и в спорте. Никого не интересует, есть ли какое-либо основание для обсуждаемой темы.

Я не осуждаю ESPN. Это проблема всего общества. Это продолжается уже много-много лет, и сейчас это захватывает спорт по всему миру», – передает слова Керра The San Francisco Chronicle.