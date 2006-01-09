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Sports.ru NBA

    Стив Керр: «Лавар Болл стал Кардашьян НБА»

    Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Лавар Болл

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр раскритиковал СМИ за повышенное внимание к Лавару Боллу и сравнил семью Боллов со звездами реалити-шоу Кардашьянами.

    «Где-то, судя по всему, в Литве, Лавар Болл сейчас смеется. Люди пляшут под его дудку без всякой видимой причины, помимо того, что он стал Кардашьян НБА, или вроде того.

    Это продается, и это стало реальностью в политике, индустрии развлечений, а теперь и в спорте. Никого не интересует, есть ли какое-либо основание для обсуждаемой темы.

    Я не осуждаю ESPN. Это проблема всего общества. Это продолжается уже много-много лет, и сейчас это захватывает спорт по всему миру», – передает слова Керра The San Francisco Chronicle.

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