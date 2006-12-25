Стив Керр: «Позволить Стефену Карри сыграть против «Кливленда» было бы абсолютно безответственно»

Главный тренер Стив Керр объяснил, почему травмированная звезда команды Стефен Карри не примет участие в предстоящем рождественском матче с .

«Парень еще не сыграл даже «3 на 3», правильно? Если бы это не был матч с «Кливлендом» на Рождество и я сказал, что Стеф еще не играл «3 на 3» и не провел ни одной контактной тренировки, а до матча остались 48 часов, вы бы сказали, что Стеф не будет играть. Но из-за значимости матча, все хотят знать. Но мы не можем позволить этому повлиять на наше решение. Он не может играть. Это было бы абсолютно безответственно», – цитирует Керра официальный сайт .