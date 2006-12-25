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Sports.ru NBA

    Стив Керр: «Позволить Стефену Карри сыграть против «Кливленда» было бы абсолютно безответственно»

    Теги травмы Кливленд Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр объяснил, почему травмированная звезда команды Стефен Карри не примет участие в предстоящем рождественском матче с «Кливлендом».

    «Парень еще не сыграл даже «3 на 3», правильно? Если бы это не был матч с «Кливлендом» на Рождество и я сказал, что Стеф еще не играл «3 на 3» и не провел ни одной контактной тренировки, а до матча остались 48 часов, вы бы сказали, что Стеф не будет играть. Но из-за значимости матча, все хотят знать. Но мы не можем позволить этому повлиять на наше решение. Он не может играть. Это было бы абсолютно безответственно», – цитирует Керра официальный сайт НБА.

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