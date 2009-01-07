НБА. «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Клипперс», «Бостон» вырвал победу у «Бруклина» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. Действующий чемпион «Голден Стэйт» обыграл на выезде «Клипперс».
Лидер Востока «Бостон» вырвал победу в гостевом матче с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 января, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Джордан (15 + 11 подборов), Эванс (12 + 7 передач), Деккер (9), Уильямс (6), Гриффин (5) – старт; Уильямс (23 + 5 потерь), Уоллес (13), Харрелл (9 + 10 подборов + 5 потерь), Рид (9), Торнвелл (4), Джонсон (0).
- Дата проведения
- 7 января, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Динуидди (20), Кэрролл (10 + 7 подборов), Крэбб (9), Холлис-Джефферсон (8 + 7 подборов), Зеллер (7) – старт; Окафор (12), Харрис (10 + 12 подборов), Эйси (5), Дойл (2), Стаускас (2), Аллен (0 + 5 потерь).
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Харрис (27 + 8 подборов), Смит (17), Буллок (14), Брэдли (12), Морлэнд (8 + 8 подборов) – старт; Байкс (16), Марьянович (10), Толливер (4), Кеннард (0).
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Оладипо (23 + 9 передач + 5 перехватов), Коллисон (13), Тернер (13), Уилкинс (11), Янг (6) – старт; Сабонис (22), Лиф (15), Янг (11), Джозеф (7 + 10 подборов), Стивенсон (4), Пойтресс (0).
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Гордон (30 + 8 подборов), Пэйтон (20 + 7 подборов), Фурнье (18 + 5 потерь), Хезонья (16 + 10 подборов), Бийомбо (8 + 11 подборов) – старт; Айванду (12), Огастин (9 + 7 передач), Спейтс (8), Аффлало (6), Мак (0).
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
- Бил (20), Гортат (17 + 7 подборов), Уолл (16 + 16 передач + 6 потерь), Убре (14), М-ф Моррис (14 + 10 подборов) – старт; Скотт (7), Микс (6), Маинми (6), Саторански (3).
- Милуоки
- Адетокумбо (34 + 12 подборов + 7 передач), Бледсоу (21), Миддлтон (20), Хенсон (11 + 11 подборов), Брогдон (10 + 9 подборов) – старт; Снелл (10), Макер (4), Деллаведова (0).
- Дата проведения
- 7 января, 05.00, «Target Center»
- Миннесота
- Батлер (21 + 7 подборов + 8 передач), Таунс (21 + 16 подборов), Уиггинс (20 + 8 подборов), Гибсон (15), Джонс (10) – старт; Дженг (14), Брукс (5), Кроуфорд (4), Джордж-Хант (2), Бьелица (2), Олдрич (2).
- Дата проведения
- 7 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Фокс (18 + 7 передач), Коули-Стайн (17 + 7 перехватов), Хилд (14), Лабиссьер (12), Ричардсон (8) – старт; Картер (12 + 8 подборов), Куфос (12 + 7 подборов), Богданович (11), Темпл (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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