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Sports.ru NBA

    НБА. «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Клипперс», «Бостон» вырвал победу у «Бруклина» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. Действующий чемпион «Голден Стэйт» обыграл на выезде «Клипперс».

    Лидер Востока «Бостон» вырвал победу в гостевом матче с «Бруклином».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Клипперс – Голден Стэйт 105:121 (28:31, 27:33, 21:39, 29:18)
    Дата проведения
    6 января, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Джордан (15 + 11 подборов), Эванс (12 + 7 передач), Деккер (9), Уильямс (6), Гриффин (5) – старт; Уильямс (23 + 5 потерь), Уоллес (13), Харрелл (9 + 10 подборов + 5 потерь), Рид (9), Торнвелл (4), Джонсон (0).
    Голден Стэйт
    Карри (45), Томпсон (10), Грин (9 + 12 подборов + 7 передач), Пачулия (4), Игудала (2 + 7 передач) – старт; Янг (11), Макги (11), Уэст (10), Каспи (8), Ливингстон (4), Луни (4 + 4 блок-шота), Белл (3), Маккоу (0).

    Бруклин – Бостон 85:87 (22:16, 19:23, 20:25, 24:23)
    Дата проведения
    7 января, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Динуидди (20), Кэрролл (10 + 7 подборов), Крэбб (9), Холлис-Джефферсон (8 + 7 подборов), Зеллер (7) – старт; Окафор (12), Харрис (10 + 12 подборов), Эйси (5), Дойл (2), Стаускас (2), Аллен (0 + 5 потерь).
    Бостон
    Ирвинг (21), Тейтум (14 + 6 блок-шотов), Бэйнс (10), М-с Моррис (8), Браун (4) – старт; Смарт (11), Ларкин (9), Тайс (8 + 10 подборов), Розир (2), Оджелей (0).

    Детройт – Хьюстон 108:101 (31:37, 26:21, 31:19, 20:24)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Харрис (27 + 8 подборов), Смит (17), Буллок (14), Брэдли (12), Морлэнд (8 + 8 подборов) – старт; Байкс (16), Марьянович (10), Толливер (4), Кеннард (0).
    Хьюстон
    Пол (16 + 7 подборов + 13 передач + 5 потерь), Гордон (15 + 7 передач), Ариза (15), Капела (14 + 11 подборов), Андерсон (5) – старт; Грин (15), Блэк (13), Уэбер (5), Такер (3).

    Индиана – Чикаго 125:86 (31:26, 33:11, 37:30, 24:19)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Оладипо (23 + 9 передач + 5 перехватов), Коллисон (13), Тернер (13), Уилкинс (11), Янг (6) – старт; Сабонис (22), Лиф (15), Янг (11), Джозеф (7 + 10 подборов), Стивенсон (4), Пойтресс (0).
    Чикаго
    Валентайн (13), Маркканен (13), Лопес (10), Данн (8 + 8 передач), Холидэй (6) – старт; Портис (15), Миротич (8), Нваба (5), Ципзер (4), Грант (2), Пондекстер (2).

    Орландо – Кливленд 127:131 (30:31, 34:36, 23:40, 40:24)
    Дата проведения
    7 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Гордон (30 + 8 подборов), Пэйтон (20 + 7 подборов), Фурнье (18 + 5 потерь), Хезонья (16 + 10 подборов), Бийомбо (8 + 11 подборов) – старт; Айванду (12), Огастин (9 + 7 передач), Спейтс (8), Аффлало (6), Мак (0).
    Кливленд
    Джеймс (33 + 10 подборов + 9 передач + 6 перехватов), Лав (27), Томас (19 + 5 потерь), Джей Ар Смит (10), Краудер (2) – старт; Уэйд (16 + 9 подборов), Томпсон (9 + 7 подборов), Осман (6), Грин (6), Корвер (3).

    Вашингтон – Милуоки 103:110 (32:24, 21:29, 32:29, 18:28)
    Дата проведения
    7 января, 04.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Статистика
    Вашингтон
    Бил (20), Гортат (17 + 7 подборов), Уолл (16 + 16 передач + 6 потерь), Убре (14), М-ф Моррис (14 + 10 подборов) – старт; Скотт (7), Микс (6), Маинми (6), Саторански (3).
    Милуоки
    Адетокумбо (34 + 12 подборов + 7 передач), Бледсоу (21), Миддлтон (20), Хенсон (11 + 11 подборов), Брогдон (10 + 9 подборов) – старт; Снелл (10), Макер (4), Деллаведова (0).

    Миннесота – Новый Орлеан 116:98 (36:24, 33:24, 29:23, 18:27)
    Дата проведения
    7 января, 05.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Батлер (21 + 7 подборов + 8 передач), Таунс (21 + 16 подборов), Уиггинс (20 + 8 подборов), Гибсон (15), Джонс (10) – старт; Дженг (14), Брукс (5), Кроуфорд (4), Джордж-Хант (2), Бьелица (2), Олдрич (2).
    Новый Орлеан
    Казинс (23 + 15 подборов + 7 потерь), Дэвис (16 + 9 подборов), Холидэй (13), Рондо (10), Мур (8) – старт; Миллер (9), Диалло (9), Кларк (4), Каннингем (4), Нельсон (2).

    Сакраменто – Денвер 106:98 (29:27, 17:14, 33:30, 27:27)
    Дата проведения
    7 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сакраменто
    Фокс (18 + 7 передач), Коули-Стайн (17 + 7 перехватов), Хилд (14), Лабиссьер (12), Ричардсон (8) – старт; Картер (12 + 8 подборов), Куфос (12 + 7 подборов), Богданович (11), Темпл (2).
    Денвер
    Мюррэй (18 + 5 потерь), Харрис (17), Пламли (9 + 8 подборов), Йокич (8 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Чендлер (7 + 5 потерь) – старт; Лайлс (19 + 9 подборов), Бартон (17 + 6 передач), Бизли (3), Крэйг (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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