Леброн Джеймс: «Я не думаю о 3-м матче Финала-2017 и других поражениях. Для меня гораздо важнее то, что происходит с моими детьми»

Форвард «Кавальерс» заявил о том, что его не преследуют воспоминания о 3-м матче Финала-2017 против «Уорриорз», когда клуб из Огайо вместе с лидерством в концовке упустил шансы на возобновление интриги в серии.

Журналисты спросили Джеймса о 3-м матче накануне первой встречи между «Кливлендом» и после решающей серии плей-офф-2017.

«Нет, я не думаю о том матче. Слушайте, я проигрывал в пяти финальных сериях. Что можно со всем этим сделать? Я не думаю о том матче.

Что всегда находится у меня в голове, так это улыбка моей дочери. Я думаю о том, как дети завершают школу, колледж. Мне хочется, чтобы дочь встретила мужчину своей мечты. Вот какие вещи будут сидеть у меня в голове. Я уже говорил и продолжаю повторять, что да, все эти матчи, победы и поражения – это очень важно, но не является началом и концом всего на свете. У меня в баскетболе было множество моментов, которые я ценю и буду хранить в своей памяти. Но третий матч в Финале или еще какой-то матч, у меня нет с этим проблем. У меня уже не возникает проблем со сном из-за таких вещей», – цитирует Джеймса ESPN.com.