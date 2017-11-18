ЛеБрон Джеймс: «Не стану комментировать серию «Бостона». У меня хватает забот в «Кливленде»

Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс не стал вдаваться в подробности выступления лидера Восточной конференции , для которого победа над «Голден Стэйт» в четверг стала 14-й подряд.

в пятницу одолел «Клипперс», продлив свою серию до четырех побед и закрепившись на 7-м месте в конференции.

«Вы хотите, чтобы я дал комментарий на тему серии «Селтикс»? Нет. У меня хватает забот здесь. Идет работа над тем, чтобы судно двигалось правильным курсом.

Я смотрел игру в Бостоне. Это была игра в стиле Восточной конференции. Не так часто увидишь, как не добирается до отметки в 120 очков. «Бостон» контролировал темп. Ни одна из команд толком не могла попасть по кольцу. В четвертой четверти все свелось к штрафным броскам.

Но я не собираюсь… Я не сильно слежу за тем, что с ними происходит, помимо их турнирного показателя. Хотя они сейчас неплохо смотрятся», – сказал Джеймс.