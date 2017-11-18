Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview

    ЛеБрон Джеймс: «Не стану комментировать серию «Бостона». У меня хватает забот в «Кливленде»

    Теги Бостон Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА

    Форвард «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс не стал вдаваться в подробности выступления лидера Восточной конференции «Бостона», для которого победа над «Голден Стэйт» в четверг стала 14-й подряд.

    «Кливленд» в пятницу одолел «Клипперс», продлив свою серию до четырех побед и закрепившись на 7-м месте в конференции.

    «Вы хотите, чтобы я дал комментарий на тему серии «Селтикс»? Нет. У меня хватает забот здесь. Идет работа над тем, чтобы судно двигалось правильным курсом.

    Я смотрел игру в Бостоне. Это была игра в стиле Восточной конференции. Не так часто увидишь, как «Голден Стэйт» не добирается до отметки в 120 очков. «Бостон» контролировал темп. Ни одна из команд толком не могла попасть по кольцу. В четвертой четверти все свелось к штрафным броскам.

    Но я не собираюсь… Я не сильно слежу за тем, что с ними происходит, помимо их турнирного показателя. Хотя они сейчас неплохо смотрятся», – сказал Джеймс.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться