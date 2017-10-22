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    Стив Керр: «Карри надо дисквалифицировать на 10 игр, он подверг опасности тысячи людей»

    Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Стив Керр Стефен Карри

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отшутился, отвечая на вопрос журналиста: «Дисквалифицирует ли лига Стефена Карри за то, что он бросил капу в арбитра?»

    «Я считаю, что он должен быть дисквалифицирован на восемь, возможно, десять игр. Это было ужасно, он подверг опасности тысячи людей на трибунах», – сказал Керр.

    Лидеры «Уорриорз» Стефен Карри и Кевин Дюрэнт были удалены с площадки на последней минуте матча с «Мемфисом» (101:111).

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