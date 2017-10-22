Стив Керр: «Карри надо дисквалифицировать на 10 игр, он подверг опасности тысячи людей»

Главный тренер Стив Керр отшутился, отвечая на вопрос журналиста: «Дисквалифицирует ли лига за то, что он бросил капу в арбитра?»

«Я считаю, что он должен быть дисквалифицирован на восемь, возможно, десять игр. Это было ужасно, он подверг опасности тысячи людей на трибунах», – сказал Керр.

Лидеры «Уорриорз» Стефен Карри и Кевин Дюрэнт были удалены с площадки на последней минуте матча с «Мемфисом» (101:111).

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