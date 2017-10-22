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    «Уорриорз» показывают худший старт сезона с 2009 года

    Теги Голден Стэйт Мемфис НБА

    В субботу «Голден Стэйт» потерпел второе поражение в трех первых матчах сезона, проиграв в гостях «Мемфису» со счетом 101:111. Последний раз «Уорриорз» показывали результат 1-2 после трех игр в сезоне-2009/10.

    В отличие от «Гризлис», которые вышли на паркет после двух дней отдыха, «Уорриорз» проводили второй выездной матч за два дня. В пятницу команде удалось победить «Пеликанс», отыграв большое отставание в счете.

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