Атакующий защитник Гордон Хэйворд получил перелом лодыжки со смещением и перелом большеберцовой кости в результате падения в первой четверти матча открытия сезона с (99:102). Об этом по окончании встречи объявил главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс, сообщает CLNS Media Network.

Хэйворд травмировал ногу, неловко приземлившись на паркет после попытки забить из-под кольца с аллей-упа . Игра приостановилась на несколько минут. Хэйворда унесли с площадки на носилках.