Гордон Хэйворд получил перелом лодыжки со смещением и перелом большеберцовой кости
Атакующий защитник «Бостона» Гордон Хэйворд получил перелом лодыжки со смещением и перелом большеберцовой кости в результате падения в первой четверти матча открытия сезона с «Кливлендом» (99:102). Об этом по окончании встречи объявил главный тренер «Селтикс» Брэд Стивенс, сообщает CLNS Media Network.
Хэйворд травмировал ногу, неловко приземлившись на паркет после попытки забить из-под кольца с аллей-упа Кайри Ирвинга. Игра приостановилась на несколько минут. Хэйворда унесли с площадки на носилках.
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