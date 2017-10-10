«Филадельфия» и Джоэл Эмбиид договорились о 5-летнем контракте на 148 млн долларов

Центровой «Сиксерс» согласился подписать максимальное 5-летнее продление контракта на 148 миллионов долларов, сообщает ESPN.com.

Эмбиид был выбран на драфте-2014 под 3-м номером, после чего из-за травм провел за команду всего 31 матч.

В минувшем сезоне 23-летний камерунец набирал 20,2 очка, 7,8 подбора, 2,1 передачи и 2,4 блок-шота в среднем за игру.