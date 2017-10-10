Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    «Филадельфия» и Джоэл Эмбиид договорились о 5-летнем контракте на 148 млн долларов

    Теги переходы Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид

    Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид согласился подписать максимальное 5-летнее продление контракта на 148 миллионов долларов, сообщает ESPN.com.

    Эмбиид был выбран на драфте-2014 под 3-м номером, после чего из-за травм провел за команду всего 31 матч.

    В минувшем сезоне 23-летний камерунец набирал 20,2 очка, 7,8 подбора, 2,1 передачи и 2,4 блок-шота в среднем за игру.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться