Евгений Кисурин: «Система воспитания игроков в России атрофировалась. Люди не умеют правильно водить, передавать, бросать»

Двукратный вице-чемпион мира, ныне тренер ДЮБЛ «Уралмаш» рассказал о проблемах системы воспитания молодых игроков в России.

«Мне кажется, результаты говорят о том, что мы двигаемся не в лучшую сторону. Сейчас система воспитания игроков просто атрофировалась. Есть школы, которые работают на себя, есть тренеры, которые набирают группы, с этой группой ему нужно занять условное первое-второе место на чемпионате города, района или области, чем выше место – тем больше зарплата. Что будет дальше с ребенком из этой группы, умеет он водить левой рукой, будет ли он игроком? Это тренера вообще не волнует. Никого не волнует. А этим надо заниматься до 16 лет. И вот до 16 лет люди не приходят. Сейчас в ДЮБЛ «Уралмаша» нам поставили задачу – воспитать игроков, вот мы их и воспитываем, начиная с ведения, бросков, то есть то, чем занимались раньше в спортивных школах.

Системы нет. И то, что у нас резервные сборные сейчас ничего не могут добиться, вполне объяснимо: раньше, при том же Чернове человек в смысле тренер давал результат, он работал. Сейчас же назначают тренеров, которые не просто должны давать результат, но еще, и обязаны быть удобны федерации, хотя это никакого отношения не имеет к результатам.

Вообще, федерация заинтересована в хорошем результате, но они не умеют его достигать. Сейчас частные интересы превалируют над интересами государства. Три вида, так скажем, баскетбольных учебных заведений: спортивные школы, интернаты и центры спортивной подготовки у нас сейчас работают автономно друг от друга и чуть ли не воюют. Пока не будет системы – не будет никаких результатов, все будет хуже и хуже. Честно, думал, когда придет Кириленко, он сядет с людьми, которым он доверяет, поговорит с теми, кто реально может заняться подготовкой с раннего возраста. Но такого не было. Было просто: ну, мы вот сейчас вместо Аникеевой, воровать не будем, долги закроем, сделаем сайт и ничего менять не надо. Аникеева, конечно, тот антигерой, после которого любой станет хорошим руководителем, но оказалось, все не так. Можно делать замечательные сайты, организовывать спортивные лагеря, «Экспо-Баскеты», но если ты не работаешь на «земле», успехи так и будут приходить случайно, наскоками.

Вот есть у нас сейчас в женском баскетболе Маша Вадеева и другие таланты – это люди из организованного спортивного центра, где есть интернат, где все заточено под конечный продукт. Если и появятся в этом поколении игроки уровня Кириленко, ну, проведут они хорошо один из международных турниров. И что из этого? Системным от этого наш баскетбол не станет. То, что мы сейчас делаем в «Уралмаше», это, по сути, спортивная школа. На сегодняшний день мы вынуждены учить их настоящим баскетбольным азам: как водить, бросать, передавать, а, если по-людски делать, они сейчас должны учиться играть в баскетбол. А без первого – никуда, нельзя никакую тактику, понимание баскетбола привить человеку, который не умеет правильно водить, передавать, бросать. Поэтому мы везде отстаем по всем статьям. Я не думаю, что у нас такие глупые тренеры, которые не умеют готовить игроков, просто у них цели другие. Вся Европа, более или менее, наш прошлый опыт переняла: собирают таланты в одно место, выбирают парней 12-13 лет, 24 человека и их индивидуально там тренируют, для них все условия создают вокруг спорта: ты потренировался, потом поучился, и так по порядку, как и надо.

Но все равно хочу сказать, у нас талантов меньше не стало, да, была эта демографическая яма, когда люди сидели по домам, боялись детей на улицу отпускать, но сейчас молодежь и в парках гуляет, и на море отдыхает, и подвижными играми занимается. И теперь уже я замечаю: раз, раз, раз, начиная с 1998-1999 годов, у нас уже выбор какой-то появляется. Появляются таланты, а то помню, ребят девяносто третьего года рождения не мог 24 человека заявить, не было. Не было в нашей стране 24 баскетболистов девяносто третьего года рождения», – цитирует Кисурина официальный сайт «Уралмаша».