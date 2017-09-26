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    Кармело Энтони: «У меня нет обиды или злобы по отношению к «Никс»

    Теги Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити

    Форвард «Оклахома-Сити» Кармело Энтони заявил о том, что не испытывает негативных чувств по отношению бывшей команды «Нью-Йорка».

    «Победа, ничья или поражение, я был с командой в каждом матче. Я выходил и отдавался борьбе, делал это в каждой игре. Я оставался профессионалом, несмотря на все взлеты и падения.

    Было много шума, внимания и слухов, так что мне порой нужно было искать возможности, чтобы спокойно все обдумать и разобраться с тем, что происходит.

    Мне кажется, болельщики все понимают и вряд ли станут говорить что-то плохое в мой адрес. Они хорошо подкованы. Они понимают, каково это – играть в Нью-Йорке. Сам я принял все сложности и вызовы, которые подразумевает выступление в Нью-Йорке.

    В спорте иногда наступает время, когда вы идете разными путями, расстаетесь. И у меня нет никакой злобы или обиды. Нет отрицательных чувств между мной и клубом, его представителями. Сейчас я здесь, в «Оклахома-Сити». Пришла пора начать новую главу», – цитирует Энтони ESPN.com.

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