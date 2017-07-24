НБА. «Оклахома-Сити» и Кармело Энтони проявляют взаимный интерес
Согласно сообщению Билла Симмонса, «Оклахома-Сити» и форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони проявляют взаимный интерес.
Ассистент генерального менеджера «Тандер» Трой Уивер был ассистентом главного тренера Университета Сиракьюз, когда за команду выступал Энтони.
Чтобы сделка состоялась, «Оклахома-Сити» придется отдать «Нью-Йорку» или Стивена Адамса, или Энеса Кантера.
Ранее Энтони заявил, что готов отказаться от опции запрета на обмен, если «Никс» договорятся о сделке с «Хьюстоном» или «Кливлендом».
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