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    НБА. «Оклахома-Сити» и Кармело Энтони проявляют взаимный интерес

    Теги возможные переходы Кармело Энтони Нью-Йорк НБА Оклахома-Сити

    Согласно сообщению Билла Симмонса, «Оклахома-Сити» и форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони проявляют взаимный интерес.

    Ассистент генерального менеджера «Тандер» Трой Уивер был ассистентом главного тренера Университета Сиракьюз, когда за команду выступал Энтони.

    Чтобы сделка состоялась, «Оклахома-Сити» придется отдать «Нью-Йорку» или Стивена Адамса, или Энеса Кантера.

    Ранее Энтони заявил, что готов отказаться от опции запрета на обмен, если «Никс» договорятся о сделке с «Хьюстоном» или «Кливлендом».

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