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    Кевин Дюрэнт: «У меня нет никаких проблем с Карри. Просто все хотят внести раскол в «Уорриорз»

    Теги Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри

    По словам форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта, недавний обмен колкостями с разыгрывающим Стефеном Карри не повлиял на их отношения.

    Дюрэнт выразил мнение, что «никто не хочет играть в кроссовках Under Armour». Представляющий UA Карри в ответ заявил, что эти слова «очень далеки от истины».

    «Поступил бы я в этой ситуации иначе, будь такая возможность? Нет.

    Между нами не возникло никаких проблем после того, как я сказал это. Так что нам даже не нужно было исправлять что-то… Мы поговорили об этом. Я услышал то, что сказал мне Стеф. Мы забыли и пошли дальше.

    Просто мы «Уорриорз». Все пытаются внести раскол в наш коллектив. Так что они, конечно, должны были попытаться в случае с этой историей», – рассказал Дюрэнт.

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