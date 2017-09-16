Кевин Дюрэнт: «У меня нет никаких проблем с Карри. Просто все хотят внести раскол в «Уорриорз»

По словам форварда «Голден Стэйт» Кевина Дюрэнта, недавний обмен колкостями с разыгрывающим не повлиял на их отношения.

Дюрэнт выразил мнение, что «никто не хочет играть в кроссовках Under Armour». Представляющий UA Карри в ответ заявил, что эти слова «очень далеки от истины».

«Поступил бы я в этой ситуации иначе, будь такая возможность? Нет.

Между нами не возникло никаких проблем после того, как я сказал это. Так что нам даже не нужно было исправлять что-то… Мы поговорили об этом. Я услышал то, что сказал мне Стеф. Мы забыли и пошли дальше.

Просто мы «Уорриорз». Все пытаются внести раскол в наш коллектив. Так что они, конечно, должны были попытаться в случае с этой историей», – рассказал Дюрэнт.