Дантэй Джонс: «Стефен Карри не входит в десятку лучших игроков НБА»

Защитник Дантэй Джонс, который выступал за «Кливленд» в двух последних розыгрышах плей-офф, не включил лидера «Голден Стэйт» и двукратного MVP Стефена Карри в топ-10 игроков .

«Люди будут ругаться, потому что я не включил Карри в десятку, хотя это на самом деле нормально. Я отдал ему место за пределами топ-10, вроде 11-го или 12-го», – заявил Джонс.

В тройку лучших по версии Джонса входят: 1. ЛеБрон Джеймс 2. Кавай Ленард 3. Кевин Дюрэнт. Еще семь игроков включены без распределения мест, это Джон Уолл, Пол Джордж, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Крис Пол, Карл-Энтони Таунс, Энтони Дэвис.