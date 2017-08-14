Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать

    Дантэй Джонс: «Стефен Карри не входит в десятку лучших игроков НБА»

    Теги рейтинги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт Дантэй Джонс Крис Пол НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Стефен Карри Джеймс Харден Джон Уолл Пол Джордж Кавай Ленард Энтони Дэвис Карл-Энтони Таунс

    Защитник Дантэй Джонс, который выступал за «Кливленд» в двух последних розыгрышах плей-офф, не включил лидера «Голден Стэйт» и двукратного MVP Стефена Карри в топ-10 игроков НБА.

    «Люди будут ругаться, потому что я не включил Карри в десятку, хотя это на самом деле нормально. Я отдал ему место за пределами топ-10, вроде 11-го или 12-го», – заявил Джонс.

    В тройку лучших по версии Джонса входят: 1. ЛеБрон Джеймс 2. Кавай Ленард 3. Кевин Дюрэнт. Еще семь игроков включены без распределения мест, это Джон Уолл, Пол Джордж, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Крис Пол, Карл-Энтони Таунс, Энтони Дэвис.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться