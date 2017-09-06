Айзейя Томас: «У «Бостона» было право обменять меня. Не чувствую себя обиженным»

Разыгрывающий Айзейя Томас поделился мыслями по поводу решения обменять его в «Кливленд».

«Я не согласен с этим обменом, лично я не согласен. И не думаю, что «Бостон» стал лучше благодаря этой сделке. Но это не моя работа. За это отвечает Эйндж. И у Дэнни непростая работа, при этом он был в ней очень хорош.

В конечном итоге все эти сделки сводятся к одному: бизнес. С этой точки зрения у меня нет претензий. Я взрослый человек и знал, во что ввязался, когда присоединился к этой лиге. И пока что здесь было больше хорошего, чем плохого.

Я пишу все это не потому, что чувствую себя обиженным. Я не был обижен. У «Бостона» было право обменять меня», – написал баскетболист.