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    Стефен Карри: «Я могу играть лучше и буду играть лучше»

    Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заверил, что исправится за неудачное выступление в четвертом матче Финала с «Кливлендом» (116:137, 3-1).

    Карри реализовал 4 из 13 с игры, набрав 14 очков, а также допустил 4 потери.

    «Просто один из тех матчей, когда не идет. Не стоит придавать случившемуся слишком большое значение. Я могу играть лучше, хочу играть лучше и буду играть лучше», – сказал баскетболист.

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