Разыгрывающий Стефен Карри заверил, что исправится за неудачное выступление в четвертом матче Финала с (116:137, 3-1).

Карри реализовал 4 из 13 с игры, набрав 14 очков, а также допустил 4 потери.

«Просто один из тех матчей, когда не идет. Не стоит придавать случившемуся слишком большое значение. Я могу играть лучше, хочу играть лучше и буду играть лучше», – сказал баскетболист.