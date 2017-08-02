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    Майкл Джордан: «Кобе лучше ЛеБрона, а я лучше Кобе»

    Теги Майкл Джордан ЛеБрон Джеймс Кобе Брайант НБА видео

    Член Зала славы Майкл Джордан, отвечая на вопросы учеников Летной школы в Санта-Барбаре, назвал свои критерии определения лучшего игрока всех времен.

    «Поставил бы я ЛеБрона выше Кобе, говоря о лучшем игроке всех времен? Нет. Пять больше, чем три. Кобе выиграл пять чемпионатов. ЛеБрон выиграл три.

    Считаю ли я, что я лучше, чем Кобе? Он мне как младший брат. Вот у тебя есть младший брат? У тебя есть старший брат. Ты считаешь, что ты лучше, чем твой старший брат? Вот видишь. Я считаю, что я лучше, чем Кобе», – сказал Джордан.

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