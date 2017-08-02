Член Зала славы , отвечая на вопросы учеников Летной школы в Санта-Барбаре, назвал свои критерии определения лучшего игрока всех времен.

«Поставил бы я ЛеБрона выше Кобе, говоря о лучшем игроке всех времен? Нет. Пять больше, чем три. Кобе выиграл пять чемпионатов. ЛеБрон выиграл три.

Считаю ли я, что я лучше, чем Кобе? Он мне как младший брат. Вот у тебя есть младший брат? У тебя есть старший брат. Ты считаешь, что ты лучше, чем твой старший брат? Вот видишь. Я считаю, что я лучше, чем Кобе», – сказал Джордан.