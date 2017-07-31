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    НБА. Майкл Джордан и Скотти Пиппен впервые с 1998 года вместе сыграли на одной площадке

    Теги Майкл Джордан Чикаго НБА видео Скотти Пиппен мастер-класс

    Суперзвезды легендарного «Чикаго» 90-х Майкл Джордан и Скотти Пиппен приняли участие в мастер-классе в рамках детского лагеря Jordan’s Flight School в калифорнийской Санта-Барбаре.

    В лагере заявили, что один величайших дуэтов в истории НБА объединил усилия на площадке впервые с 1998 года, когда Джордан и Пиппен выиграли свои последние чемпионские перстни.

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