Суперзвезды легендарного 90-х Майкл Джордан и Скотти Пиппен приняли участие в мастер-классе в рамках детского лагеря Jordan’s Flight School в калифорнийской Санта-Барбаре.

В лагере заявили, что один величайших дуэтов в истории объединил усилия на площадке впервые с 1998 года, когда Джордан и Пиппен выиграли свои последние чемпионские перстни.

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