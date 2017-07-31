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    НБА. Ирвингу надоело покровительственное отношие Джеймса и его недовольство составом «Кэвз»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Кайри Ирвинг

    Разыгрывающий «Кливленд» Кайри Ирвинг хочет покинуть клуб после трех подряд выходов в Финал вместе с ЛеБроном Джеймсом.

    «Кайри не говорит, что он лучше ЛеБрона. Не говорит, что его следует рассматривать таким образом.

    Он говорит о том, что не хочет позволять ЛеБрону поучать его... относиться к нему, как к ребенку. Будто ЛеБрон это отец или старший брат, на которого он должен смотреть.

    Кайри знает, что обладает талантом уровня игрока-фрэнчайза. И хочет к себе соответствующего отношения.

    А еще ему надоело слышать о том, что нужно ЛеБрону. Его уже достало то, что ЛеБрону всегда мало, он постоянно звучит в том духе, что его что-то не устраивает. Так, будто уже имеющихся игроков недостаточно», – рассказал в интервью ESPN близкий к Ирвингу источник.

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