Разыгрывающий «Кливленд» Кайри Ирвинг хочет покинуть клуб после трех подряд выходов в Финал вместе с .

«Кайри не говорит, что он лучше ЛеБрона. Не говорит, что его следует рассматривать таким образом.

Он говорит о том, что не хочет позволять ЛеБрону поучать его... относиться к нему, как к ребенку. Будто ЛеБрон это отец или старший брат, на которого он должен смотреть.

Кайри знает, что обладает талантом уровня игрока-фрэнчайза. И хочет к себе соответствующего отношения.

А еще ему надоело слышать о том, что нужно ЛеБрону. Его уже достало то, что ЛеБрону всегда мало, он постоянно звучит в том духе, что его что-то не устраивает. Так, будто уже имеющихся игроков недостаточно», – рассказал в интервью ESPN близкий к Ирвингу источник.

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