Дрэймонд Грин: «ЛеБрон – это скорее Криштиану Роналду, а Неймар – это Стеф Карри»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, посетив в субботу класико в Майами, провел параллели между звездами НБА и футболистами «Барселоны» и «Реала».
«ЛеБрон Джеймс – это скорее Криштиану Роналду, а Неймар – это Стеф Карри. Он любит финтить, сводит тебя с ума, но он способен поднять команду на новый уровень.
Говоря о «Голден Стэйт», Стеф поднял нас на новый уровень. Неймар тоже способен сделать это и выиграть чемпионат», – сказал Грин в перерыве матча.
В рамках International Champions Cup «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2.
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