Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин, посетив в субботу класико в Майами, провел параллели между звездами и футболистами «Барселоны» и «Реала».

«ЛеБрон Джеймс – это скорее Криштиану Роналду, а Неймар – это Стеф Карри. Он любит финтить, сводит тебя с ума, но он способен поднять команду на новый уровень.

Говоря о , Стеф поднял нас на новый уровень. Неймар тоже способен сделать это и выиграть чемпионат», – сказал Грин в перерыве матча.

В рамках International Champions Cup «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2.