Комиссионер НБА Адам Сильвер ожидает, что в какой-то момент в лиге появятся новые команды, среди которых с большой долей вероятности может оказаться клуб из Сиэтла.

«Не хочу устанавливать временные рамки, но в какой-то момент мы неизбежно начнем думать над ростом количества клубов. В лиге всегда происходили подобные события. Сиэтл вне всяких сомнений будет в шорт-листе городов, на которые мы обратим внимание», – рассказал Силвьер.

Сиэтл лишился команды в 2008 году, когда «Суперсоникс» были передислоцированы в Оклахома-Сити и получили название «Тандер».