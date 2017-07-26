Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать

    Адам Сильвер: «Сиэтл будет в шорт-листе городов при неизбежном расширении лиги»

    Теги Сиэтл НБА Адам Сильвер

    Комиссионер НБА Адам Сильвер ожидает, что в какой-то момент в лиге появятся новые команды, среди которых с большой долей вероятности может оказаться клуб из Сиэтла.

    «Не хочу устанавливать временные рамки, но в какой-то момент мы неизбежно начнем думать над ростом количества клубов. В лиге всегда происходили подобные события. Сиэтл вне всяких сомнений будет в шорт-листе городов, на которые мы обратим внимание», – рассказал Силвьер.

    Сиэтл лишился команды в 2008 году, когда «Суперсоникс» были передислоцированы в Оклахома-Сити и получили название «Тандер».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться