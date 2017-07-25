Комиссионер лиги Адам Сильвер сожалеет, что интерес, который пресса проявляет в последние дни к лиге, вызван просьбой Кайри Ирвинга об обмене из .

«Мне нравится проявленный интерес к лиге. Я не в восторге от этой драмы. Мне жаль, что бы ни происходило в «Кливленде». У меня нет информации из первых рук, но я допускаю, что нет дыма без огня.

Очень жаль, когда суперзвезды, которые добились большого успеха вместе – три финала подряд и одно чемпионство, – по какой-то причине больше не могут сосуществовать. Да, это драма, но не та драма, которую хочет лига», – сказал Сильвер в программе The Rich Eisen Show.