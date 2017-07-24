По информации ESPN.com, когда пытался заполучить Пола Джорджа или Джимми Батлера, некоторые варианты обмена, предлагаемые «Кавальерс», включали в том числе . Звездный разыгрывающий был огорчен, узнав, что клуб хочет его обменять, и, возможно, именно это побудило его попросить об обмене.

Кроме того, согласно источникам, «Кливленд» пытался привлечь или «Юту» в качестве третьей стороны в возможной сделке с «Индианой». «Санз» были серьезно настроены обменять 4-й пик драфта-2017 и защитника .