НБА. «Кливленд» пытался обменять Кайри Ирвинга на Пола Джорджа или Джимми Батлера
По информации ESPN.com, когда «Кливленд» пытался заполучить Пола Джорджа или Джимми Батлера, некоторые варианты обмена, предлагаемые «Кавальерс», включали в том числе Кайри Ирвинга. Звездный разыгрывающий был огорчен, узнав, что клуб хочет его обменять, и, возможно, именно это побудило его попросить об обмене.
Кроме того, согласно источникам, «Кливленд» пытался привлечь «Финикс» или «Юту» в качестве третьей стороны в возможной сделке с «Индианой». «Санз» были серьезно настроены обменять 4-й пик драфта-2017 и защитника Эрика Бледсоу.
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