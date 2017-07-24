Согласно сообщению ESPN.com, форвард «Кливленда» не собирается отменять пункт о запрете на обмен и намерен провести сезон-2017/18 в «Кавальерс».

Ранее сообщалось, что разыгрывающий Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его в другую команду. Ирвинг заявил о том, что хочет оказаться в команде, где будет играть более важную роль, и не желает больше выступать рядом с ЛеБроном Джеймсом.

По окончании сезона у Джеймса будет право продлить контракт с «Кавальерс» на сезон-2018/19, за который он может получить 35,6 миллиона долларов. Но четырехкратный MVP может отказаться от опции и стать неограниченно свободным агентом.