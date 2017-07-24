НБА. ЛеБрон Джеймс не будет отменять пункт о запрете на обмен
Согласно сообщению ESPN.com, форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс не собирается отменять пункт о запрете на обмен и намерен провести сезон-2017/18 в «Кавальерс».
Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его в другую команду. Ирвинг заявил о том, что хочет оказаться в команде, где будет играть более важную роль, и не желает больше выступать рядом с ЛеБроном Джеймсом.
По окончании сезона у Джеймса будет право продлить контракт с «Кавальерс» на сезон-2018/19, за который он может получить 35,6 миллиона долларов. Но четырехкратный MVP может отказаться от опции и стать неограниченно свободным агентом.
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