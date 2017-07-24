Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать

    НБА. ЛеБрон Джеймс не будет отменять пункт о запрете на обмен

    Теги возможные переходы Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Кайри Ирвинг

    Согласно сообщению ESPN.com, форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс не собирается отменять пункт о запрете на обмен и намерен провести сезон-2017/18 в «Кавальерс».

    Ранее сообщалось, что разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг попросил руководство клуба обменять его в другую команду. Ирвинг заявил о том, что хочет оказаться в команде, где будет играть более важную роль, и не желает больше выступать рядом с ЛеБроном Джеймсом.

    По окончании сезона у Джеймса будет право продлить контракт с «Кавальерс» на сезон-2018/19, за который он может получить 35,6 миллиона долларов. Но четырехкратный MVP может отказаться от опции и стать неограниченно свободным агентом.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться