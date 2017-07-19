По словам инсайдера ESPN.com Эдриана Воджнаровски, форвард Кармело Энтони сообщил руководству «Никс», что он не хочет возвращаться в команду.

«Кармело Энтони дал им ясно понять, что он хочет в «Хьюстон», что он не собирается обсуждать с ними свое включение в этот состав .

Так что же они пытаются сделать... Стив Миллс не получил бы эту должность, если бы не был политически подкован. Он не хочет вступать в публичную войну с Кармело Энтони, от которого они больше года пытаются избавиться. готов к тому, что переговоры с «Никс» могут продлиться до августа, сентября, возможно, до начала тренировочного лагеря, поскольку «Нью-Йорк» набивает цену, пугая людей мыслью, что Кармело может вернуться в команду», – сказал Воджнаровски.