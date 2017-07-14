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    НБА. «Бостон» официально подписал Гордона Хэйворда

    Теги переходы Бостон НБА Юта Гордон Хэйворд

    «Бостон» на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Гордоном Хэйвордом. Подробности сделки не сообщаются.

    По информации инсайдеров, «Селтикс» и Хэйворд заключили 4-летний контракт на 128 миллионов долларов.

    Гордон был выбран на драфте-2010 под 9-м номером «Ютой», после чего провел в клубе из Солт-Лейк-Сити 7 сезонов. В 516 матчах 27-летний баскетболист набирал по 15,7 очка, 4,2 подбора, 3,4 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

    Хэйворд будет выступать в «Бостоне» под 20-м номером.

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