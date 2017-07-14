НБА. «Бостон» официально подписал Гордона Хэйворда
«Бостон» на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Гордоном Хэйвордом. Подробности сделки не сообщаются.
По информации инсайдеров, «Селтикс» и Хэйворд заключили 4-летний контракт на 128 миллионов долларов.
Гордон был выбран на драфте-2010 под 9-м номером «Ютой», после чего провел в клубе из Солт-Лейк-Сити 7 сезонов. В 516 матчах 27-летний баскетболист набирал по 15,7 очка, 4,2 подбора, 3,4 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.
Хэйворд будет выступать в «Бостоне» под 20-м номером.
At forward, 6’8» from Butler, @gordonhayward #WelcomeGordon pic.twitter.com/tZpRPwWSFy— Boston Celtics (@celtics) 14 июля 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.