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    НБА. Теодосич ведет переговоры с «Клипперс»

    Теги возможные переходы ЦСКА Клипперс Милош Теодосич Деррик Роуз

    Разыгрывающий Милош Теодосич обсуждает возможное подписание контракта с «Клипперс». Стороны могут заключить трехлетнее соглашение на 24 миллиона долларов.

    Теодосич ранее заявил, что покидает ЦСКА после шести сезонов в команде. «Клипперс» собираются усилить позицию первого номера после обмена Криса Пола.

    Важным фактором в переговорах между «Клипперс» и Теодосичем станет встреча калифорнийского клуба с другим кандидатом на переезд в Лос-Анджелес Дерриком Роузом.

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