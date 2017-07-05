Разыгрывающий Милош Теодосич обсуждает возможное подписание контракта с . Стороны могут заключить трехлетнее соглашение на 24 миллиона долларов.

Теодосич ранее заявил, что покидает после шести сезонов в команде. «Клипперс» собираются усилить позицию первого номера после обмена Криса Пола.

Важным фактором в переговорах между «Клипперс» и Теодосичем станет встреча калифорнийского клуба с другим кандидатом на переезд в Лос-Анджелес Дерриком Роузом.