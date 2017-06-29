Евролига. ЦСКА ищет разыгрывающего и центрового с опытом игры в НБА
Московский ЦСКА ищет разыгрывающего и центрового с опытом игры в НБА, утверждают «Известия».
Комплектование состава армейского клуба на следующий сезон может затянуться. ЦСКА хочет дождаться открытия трансферного окна в НБА (1 июля) и внимательно изучить рынок свободных агентов заокеанской лиги.
ЦСКА в межсезонье расстался с Аароном Джексоном и Джоэлом Фрилэндом. Многолетний лидер Милош Теодосич намерен перебраться в НБА, продление контракта с Джеймсом Огастином пока находится под вопросом.
«ЦСКА сделал одно предложение по продлению контракта Теодосича еще до «Финала четырех». После этого никаких переговоров с Милошем не было. Если бы он хотел остаться, то дал бы знать об этом еще в мае.
Судьба Огастина решится чуть позже. На европейском рынке нет свободных центровых высокого уровня. Поэтому если клубу не удастся найти пятого номера за океаном, то контракт с Огастином будет продлен», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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