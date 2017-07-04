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    НБА. Кевин Дюрэнт подпишет с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 млн долларов

    Теги переходы Голден Стэйт Кевин Дюрэнт

    Согласно сообщению ESPN.com, форвард Кевин Дюрэнт заключит с «Голден Стэйт» 2-летний контракт на 53 миллиона долларов.

    В соглашении будет прописана опция игрока на второй год. Ожидается, что MVP Финала-2017 следующим летом снова воспользуется этой возможностью и станет неограниченно свободным агентом.

    Дюрэнт ранее отказался от 28 миллионов, которые полагались ему за сезон-2017/18. В это межсезонье форвард мог бы подписать максимальное соглашение на 34 миллиона. 9-миллионная «скидка» от 28-летнего игрока позволила «Уорриорз» сохранить Шона Ливингстона и Андре Игудалу.

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