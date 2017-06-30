Согласно сообщению Associated Press, форвард Кевин Дюрэнт отказался от опции в контракте и 1 июля станет свободным агентом. Официально о решении пока не объявлено.

Дюрэнт отказался от опции на 28 миллионов долларов, которые положены ему за сезон-2017/18. MVP Финала-2017 выйдет на рынок с намерением предоставить руководству больше свободы при работе по сохранению нынешнего состава.

Дюрэнт продлит контракт с «Уорриорз».