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    НБА. Кевин Дюрэнт отказался от опции на сезон-2017/18 и 1 июля станет свободным агентом

    Теги переходы Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт

    Согласно сообщению Associated Press, форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт отказался от опции в контракте и 1 июля станет свободным агентом. Официально о решении пока не объявлено.

    Дюрэнт отказался от опции на 28 миллионов долларов, которые положены ему за сезон-2017/18. MVP Финала-2017 выйдет на рынок с намерением предоставить руководству больше свободы при работе по сохранению нынешнего состава.

    Дюрэнт продлит контракт с «Уорриорз».

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