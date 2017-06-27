Руководство подходит к межсезонью-2017 с решительным настроем. Согласно сообщению Yahoo! Sports, «Селтикс» рассчитывают заполучить в июле как Гордона Хэйворда, так и .

«Бостон» рассчитывает договориться с лидером «Юты» о подписании контракта в качестве свободного агента, а затем заполучить Джорджа в обмене с «Индианой». Проблемой для «Селтикс» может стать тот момент, что «Пэйсерс» вряд ли станут ожидать разрешения ситуации с Хэйвордом и могут осуществить сделку с участием Джорджа с другой командой.

В случае, если «Бостон» не удастся договориться с Хэйвордом, то клуб переключится на форварда Блэйка Гриффина и постарается осуществить план «подписание звездного свободного агента и обмен Джорджа» с участием игрока .