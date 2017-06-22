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    Роберт Орри: «ЛеБрону необязательно превосходить Джордана по количеству титулов, чтобы претендовать на его славу»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Роберт Орри НБА

    Семикратный чемпион НБА Роберт Орри считает, что количество титулов не является ключевым фактором в заочном споре ЛеБрона Джеймса с Майклом Джорданом.

    – Как человек, который имеет больше перстней, нежели Джордан, считаете ли вы, что Джеймс должен превзойти его по этому показателю?

    – Нет, нет, потому что это не имеет значения.

    – Правда? Как насчет показателей в Финалах, 6-0 против 3-5?

    – Это ничего значит, все-таки баскетбол командный вид спорта, – сказал Орри.

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