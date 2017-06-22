Роберт Орри: «ЛеБрону необязательно превосходить Джордана по количеству титулов, чтобы претендовать на его славу»
Семикратный чемпион НБА Роберт Орри считает, что количество титулов не является ключевым фактором в заочном споре ЛеБрона Джеймса с Майклом Джорданом.
– Как человек, который имеет больше перстней, нежели Джордан, считаете ли вы, что Джеймс должен превзойти его по этому показателю?
– Нет, нет, потому что это не имеет значения.
– Правда? Как насчет показателей в Финалах, 6-0 против 3-5?
– Это ничего значит, все-таки баскетбол командный вид спорта, – сказал Орри.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.