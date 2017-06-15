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    Стефен Карри: «Я очень долго работал на новый контракт. Рассчитываю на максимум, но можем обсудить варианты ради нужд команды»

    Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал о своем подходе к предстоящим контрактным переговорам и возможной скидке для клуба ради удержания состава.

    Двукратный MVP претендует на 5-летний контракт на 205 миллионов долларов.

    «Допускаю ли, что соглашусь на меньшие деньги? Я рассматриваю предстоящие переговоры, весь этот процесс, как возможность получить максимум – в качестве отдельного персонажа, в качестве игрока. Я очень долго работал, чтобы иметь такую возможность.

    Что касается темы сохранения команды, если должны быть приняты какие-то решения, то мы, конечно, можем обсудить это», – заявил Карри.

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