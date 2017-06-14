По словам владельца Джо Лэйкоба, клуб в межсезонье готов «сделать все», чтобы сохранить разыгрывающего .

Двукратный MVP претендует на 5-летний контракт на 205 миллионов долларов.

«Готов ли я сделать ему такое предложение? Мы сделаем все, чтобы сохранить Карри. Знаю, что и он хочет остаться. Не думаю, что у нас возникнут проблемы», – цитирует Лэйкоба ESPN.com.