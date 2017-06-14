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    НБА. «Уорриорз» твердо намерены сохранить Стефена Карри

    Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Джо Лэйкоб

    По словам владельца «Голден Стэйт» Джо Лэйкоба, клуб в межсезонье готов «сделать все», чтобы сохранить разыгрывающего Стефена Карри.

    Двукратный MVP претендует на 5-летний контракт на 205 миллионов долларов.

    «Готов ли я сделать ему такое предложение? Мы сделаем все, чтобы сохранить Карри. Знаю, что и он хочет остаться. Не думаю, что у нас возникнут проблемы», – цитирует Лэйкоба ESPN.com.

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