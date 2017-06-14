ЦСКА предложил Теодосичу 12 миллионов евро за 3 года

заинтересован в продлении контракта с Милошем Теодосичем. Как пишет Eurohoops, армейский клуб предложил сербскому плеймейкеру 12 миллионов евро за 3 года.

Теодосич в случае подписания подобного контракта стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории европейского баскетбола.

Теодосич также рассматривает вариант с переходом в НБА, где он, предположительно, рассчитывает получить от 25 до 30 миллионов долларов за 3 года.