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    ЦСКА предложил Теодосичу 12 миллионов евро за 3 года

    Теги возможные переходы ЦСКА Turkish Airlines Euroleague НБА Милош Теодосич Единая лига ВТБ

    ЦСКА заинтересован в продлении контракта с Милошем Теодосичем. Как пишет Eurohoops, армейский клуб предложил сербскому плеймейкеру 12 миллионов евро за 3 года.

    Теодосич в случае подписания подобного контракта стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории европейского баскетбола.

    Теодосич также рассматривает вариант с переходом в НБА, где он, предположительно, рассчитывает получить от 25 до 30 миллионов долларов за 3 года.

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