Журналист The Undefeated Майк Уайз утверждает, что из раздевалки «Кливленда» после 2-го матча финальной серии пахло марихуаной.

«В раздевалке «Кавальерс» сегодня был сильный запах марихуаны. Это Калифорния. Ты проигрываешь 2-0, сейчас самое важное снять боль. Я не знаю, кто ее там употреблял — журналист, игрок или кто-то еще. Но это точно был не мертвый скунс», — написал Уайз в твиттере.