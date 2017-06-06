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    НБА. Из раздевалки «Кливленда» после второго матча пахло марихуаной

    Теги Кливленд Голден Стэйт НБА НБА плей-офф

    Журналист The Undefeated Майк Уайз утверждает, что из раздевалки «Кливленда» после 2-го матча финальной серии пахло марихуаной.

    «В раздевалке «Кавальерс» сегодня был сильный запах марихуаны. Это Калифорния. Ты проигрываешь 2-0, сейчас самое важное снять боль. Я не знаю, кто ее там употреблял — журналист, игрок или кто-то еще. Но это точно был не мертвый скунс», — написал Уайз в твиттере.

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