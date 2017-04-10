Легендарный разыгрывающий Оскар Робертсон написал о том, что рад за лидера «Тандер» Расселла Уэстбрука, который превзошел его считавшийся «вечным» рекорд по количеству трипл-даблов за сезон.

«Я счастлив за него. Поздравляю Расселла Уэстбрука с выдающимся сезоном!

Вся эта история про Уэстбрука в погоне за моим рекордом была просто удивительной. Еще раз поздравляю его с успехом. Это приключение пошло на пользу самому Расселлу, всей лиге, а также болельщикам и прессе. Это привлекло дополнительный интерес к игре и дало всем повод для многочисленных обсуждений.

Я отдаю Расселлу свой голос за MVP. Он взял на себя всю атаку «Тандер» после громкого перехода Дюрэнта в «Голден Стэйт», он превзошел всех своих оппонентов в очных схватках, продемонстрировал потрясающий уровень игры и добился впечатляющих индивидуальных достижений», – написал Робертсон на сайте The Undefeated.