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    Шакил О`Нил: «Уэстбрук – MVP сезона. Он делает своих партнеров лучше»

    Теги Шакил О′Нил НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Джеймс Харден Кавай Ленард Оскар Робертсон

    Легендарный центровой Шакил О`Нил поделился своими впечатлениями от игры разыгрывающего «Тандер» Расселла Уэстбрука, которого считает самым ценным игроком сезона-2016/17.

    «Я никогда раньше этого не говорил, но если кто-то ставит Джеймса Хардена выше Расселла Уэстбрука, то он ошибается. Расс проводит исторический сезон. Раньше ему постоянно говорили, что он слишком много бросает, слишком часто тянет одеяло на себе, не делает партнеров лучше.

    Теперь он как раз занимается последним. Очень давно малыш не собирал так много подборов, двузначный показатель. Как все знают, это делал «Большой О», член Зала славы – Оскар Робертсон. На мой взгляд, расклад такой: Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Кавай Леонард. Именно в таком порядке. Отвечая на главный вопрос, скажу: Расселл Уэстбрук – MVP», – заявил О`Нил.

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