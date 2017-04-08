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    НБА. Расселл Уэстбрук обеспечил себе трипл-дабл в среднем за игру в сезоне-2016/17

    Теги НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Оскар Робертсон

    Разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук в пятницу в матче с «Санс» (99:120) гарантировал себе трипл-дабл в среднем за игру в сезоне-2016/17, сообщает The Score.

    Благодаря шестой результативной передаче в игре Уэстбрук обеспечил себе повторение великого достижения Оскара Робертсона (сезон-1961/62). В пятницу в активе плеймейкера 23 очка, 12 подборов и 8 передач.

    Уэстбрук принял участие во всех 79 матчах регулярного чемпионата, демонстрируя средние показатели 31,7 очка, 10,7 подбора и 10,4 передачи. Лидер «Оклахома-Сити» имеет на своем счету достаточное количество очков, подборов и передач, чтобы сохранить двузначные показатели по итогам 82 встреч.
     

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