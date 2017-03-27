Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук оформил свой 36-й трипл-дабл в сезоне, набрав 39 очков, отдав 13 передач и сделав 11 подборов в матче с «Хьюстоном» (125:137).

Претендент на звание MVP забил 13 из 24 бросков с игры, включая 3 из 9 трехочковых, и реализовал 10 из 16 штрафных.

Уэстбруку осталось сделать еще 6 трипл-даблов, чтобы побить рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов в одном сезоне.