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    НБА. Расселл Уэстбрук оформил 36-й трипл-дабл в сезоне

    Теги Хьюстон НБА Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Оскар Робертсон

    Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук оформил свой 36-й трипл-дабл в сезоне, набрав 39 очков, отдав 13 передач и сделав 11 подборов в матче с «Хьюстоном» (125:137).

    Претендент на звание MVP забил 13 из 24 бросков с игры, включая 3 из 9 трехочковых, и реализовал 10 из 16 штрафных.

    Уэстбруку осталось сделать еще 6 трипл-даблов, чтобы побить рекорд Оскара Робертсона по количеству трипл-даблов в одном сезоне.

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