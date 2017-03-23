Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл со 100-процентной точностью бросков с игры и линии штрафных, сообщает официальный твиттер клуба. Сегодняшний трипл-дабл стал 35-м для Уэстбрука в нынешнем сезоне.

Лидер «Тандера», проведя всего 27 минут в матче с «Филадельфией» (122:97), набрал 18 очков, забив 6 из 6 бросков с игры и 6 из 6 штрафных, а также сделал 11 подборов и отдал 14 передач.